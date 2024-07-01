駐龍 業績穩定成長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

飛機機身零組件供應商駐龍（4572）指出，看好飛機訂單和需求面均呈長期穩定成長態勢，已鎖定新目標客戶洽談合作計畫，有利公司營運表現。

駐龍表示，目前民用機單月交機量較疫情前尚有一段距離，但受惠於疫情期間轉單效益，在訂單品項大增挹注下，營運提前恢復到疫情前水準。

航空工業節能減碳趨勢，有利燃油效率較佳的新型飛機銷售，以及加速航空業者汰換新機。去年波音空巴公司的接單狀況顯示，航空公司新機訂單維持榮景，且顯著增加。

依據波音和空巴對未來20年新機需求的預測高達4萬多架，顯見飛機訂單和需求均呈現長期穩定成長態勢，有利駐龍營運表現。

駐龍強調，持續布局國內外新商源及新品項開發，已有所斬獲。

波音 疫情 空巴

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