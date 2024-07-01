柏文 台中、台南展店
本土健身中心業者柏文（8462）指出，7月啟動新一波展店行動，由沙鹿廠館率先登場，接續有台中市、台南市等新據點投入營運行列，可為營收與獲利加分。
柏文表示，看好國內健身市場發展趨勢，公司積極在全台布建據點。去年底旗下戰略品牌「健身工廠」已在全台建置70處營運據點，今年上半年再開出五個廠館。
柏文說，下半年新據點已在籌備，7月起陸續加入運作；其中，台中市沙鹿廠7月開幕；接著有台中市及台南市等地區的三處新據點開張，至今年底止，全台家數可達79個。預期新據點將挹注更大的成長動能，主要關鍵是全球盛事巴黎奧運7月26日登場，會帶動新一波的運動熱潮。
據了解，柏文目前會員人數已超過27萬人新高，自2022年5月以來連續24個月增長，帶動5月營收站上4.34億元，再創新猷。
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