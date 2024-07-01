陸鋼鐵減產 中鋼利多

時序進到第3季，鋼鐵產業走過「失望的上半年」，市場傳出，中國大陸官方主導的鋼鐵減產計劃7月展開，範圍涵蓋高爐與電爐煉鋼，預估降載效能可達數千萬公噸，在供給減少下，中鋼（2002）、中鴻、燁輝、豐興等將受惠。

上市鋼廠主管指出，歷經長時間的低迷，鋼鐵景氣在今年第2季中期明顯好轉，不料買氣乍暖還寒，5月鋼價上漲如曇花一現，很快行情又驟跌，最新大陸熱軋報價持續下修，與台灣自產鋼料的價差便宜80美元以上。另一方面，鐵礦石原料價格從5月高點每公噸123美元崩跌到最新的106美元，大跌約14%，進一步令鋼市心寒。

中鋼專家說，今年上半年鋼市表現令人失望，穩定復甦的期望落空，類似情況去年同樣發生，鋼市低迷超出往年經驗，出現長期性的衰弱，凸顯全球鋼鐵產業體質變虛弱，一般認為主要還是大陸供給產量太多，加上大陸房地產市場不振，拖累經濟表現，降低用鋼需求，造成鋼價漲一步卻退二步。

中鋼專家表示，進入第3季，最近傳出大陸官方主導的鋼鐵減產計劃將在7月展開，重量級鋼鐵產地河北，以及華中、華南等多個省已提出減產目標。

大陸官方基調是要求鋼鐵廠根據節能和環保措施進行減產，發改委並公布鋼鐵業的「行動計劃」，提出具體減產目標，如河北省減產1,500萬公噸，福建省減產350萬公噸等，全國性鋼鐵降載上達數千萬公噸。

目前大陸粗鋼生產開始減速，根據中國鋼協數據，6月中旬日均粗鋼產量為218萬公噸，比上半年最高值減少約6萬公噸、降幅3.4%，加上大陸7月預定召開重要經濟政策會議的三中全會，有望出台振興經濟的措施，鋼市將得到加持。