鑽全 今年營收看增兩成

鑽全（1527）股東常會昨（28）日完成董事改選，賴伯彥獲選續任董事長。鑽全受惠自行車產業回溫，加上電動工具有新產品推出，對於新年度營運展望有信心。法人估，下半年可望優於上半年，全年營收看增10%至20%，獲利將優於去年。

賴伯彥表示，今年國際社會仍遭遇各種地緣政治衝突及多邊緊張局勢，導致世界大多數經濟體，今年經濟成長率將遜於過去十年的增幅，但鑽全新電動產品陸續在今年底推出後，可望逐步挹注營收，公司對今年營運展望抱持審慎樂觀態度。

鑽全去年合併營收27.84億元、年減28.9%，稅後純益3.70億元、年減50.0%，每股稅後純益2.67元，股東常會通過每股配發2元現金股利，盈餘配發率74.9%。

鑽全去年主要產品氣動打釘機及車用氣動工具，合計營收18.93億元，其他含零件、商品、鎂合金與鋁合金產品零件及熱處理收入約8.91億元，占營收比重分別為68%及32%。

鑽全第1季營收及獲利均優於去年同期，毛利率從去年同期23.08%提升至26.44%，每股稅後純益也由去年同期的0.63元增至1.10元。累計前五月合併營收12.97億元、年增6.2%；目前在手訂單能見度約二至三個月。