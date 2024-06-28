聚陽董座：敲定新客戶 將有感成長

聚陽（1477）董事長周理平表示，聚陽在流行盤和運動盤這兩個面向都有很好的成長機會，未來更著眼在運動盤可以和大型客戶合作，今年下半年已敲定一家大客戶，是美系品牌、全球市占前五大。

聚陽運動機能服比重將持續放大，加上流行盤有幾個客人表現非常好，皆是聚陽未來幾年能「有感成長」的動能。

聚陽總經理周心鵬指出，聚陽目前和幾個大客戶都走深化合作的模式，針對旗下的多品牌或是多品項做合作。以GAP為例，包括Old Navy、Banana和Athleta等副牌，也都是由聚陽代工，今年Athleta成長力道很大，給聚陽的訂單超過翻倍成長，這也代表聚陽在中高端的運動服飾已有顯著實力。另外，像是Old Navy除了運動服飾，包括洋裝、襯衫、睡衣等和聚陽做多元產品合作，這也是市場動盪很大時，聚陽仍能保持成長的關鍵。