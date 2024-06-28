聚陽營收 拚連兩季衝百億 董座周理平樂觀看訂單旺到明年

聚陽（1477）昨（28）日召開股東會，董事長周理平表示，對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，第4季本是淡季，但目前接單看來也有機會突破百億元。而按照往年經驗來看，第4季若表現不錯，明年第1季也會延續動能，對未來三季看法樂觀，2025年將續旺。

周理平表示，近期正在進行第4季的產能安排，第4季通常是客人2025年春季訂單，也就是明年的春裝，如果春裝訂單不錯，夏季訂單通常也不會差，很多都會延續上一季，目前看來，明年值得期待。

聚陽董座周理平股東會談話重點 圖／經濟日報提供

聚陽第4季淡季訂單卻強勁，主要是美系客戶帶動，隨著雙方夥伴關係愈來愈緊密，今年聚陽出了很多品牌商熱賣的產品。周理平說，今年普遍來說，客戶都賣得比去年好，除了品牌商出貨有增加，聚陽在客戶的滲透率也有增加。

聚陽總經理周心鵬表示，今年除了運動盤表現不錯，另外就是Life style的產品賣得好，像是From day to night或From gym to swim的服飾，可以穿去上班，也可以穿去健身，帶點流行性的機能產品現在是市場主流。

聚陽今年資本支出約4,000萬美元，相較去年約1,500萬美元，呈現倍增，主要是支應全球四大廠區的興建與擴增，包括印尼、越南產線擴增，孟加拉、薩爾瓦多新廠同時籌建。周理平說，未來薩爾瓦多廠投產後，不影響瓜地馬拉的出貨規劃，但彼此會有協調、支援和互補。

在新產能規劃方面，薩爾瓦多廠是自建廠，將就近服務美國客戶，8月設備機台可望陸續到位，第4季將開始投產，加計瓜地馬拉廠，未來三年占產能比重將來到10~15%，以出貨少量快速的產品為主。孟加拉廠明年上半年也將投產，會以量大的產品為主，未來三年產能占比可望來到10~15%。

周心鵬表示，現在客戶都很在意地緣政治，因此供應鏈採分散策略。聚陽除了以多元產區布局，也擴大區域供應鏈合作規模，不僅提升垂直整合效益，更加快彈性與反應速度。