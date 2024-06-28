創辦人之子接棒 洪瑞廷出任儒鴻總經理

儒鴻（1476）董事會昨（28）日通過總經理任命案，原總經理蔡俊嶔退休、陳坤鎕升任副董事長，由創辦人洪鎮海之子洪瑞廷出任總經理。今年儒鴻董事改選，洪瑞廷首進董事會，世代傳承接班意味濃厚，此次出任總經理符合市場預期。

洪瑞廷學歷亮眼，是美國佛羅里達大學材料工程研究所碩士、清華大學材料工程研究所碩士，於2009年加入儒鴻，2021年從協理晉升為副總，擔任儒鴻織布事業部副總經理一職期間，帶領織布事業群有600%的成長，戰功赫赫。目前除了是儒鴻董事，也是集盛、太肯運動科技兩家公司的董事。

5月底儒鴻舉辦法說會，洪瑞廷首度亮相，今年股東會後，儒鴻公告一系列高層人事異動，洪瑞廷也成為多家重要子公司董事長或總經理，加上總經理蔡俊嶔早在5月3日就已公告即將退休，當時洪瑞廷將接任總座的傳言即甚囂塵上。

儒鴻接班梯隊在創辦人洪鎮海多年規劃、一路培植下，如今皆順利接棒，包括從特助做起、得力愛將王樹文今年6月12日正式升任董事長，洪瑞廷在今年進入董事會後，也順利接下總經理一職。

儒鴻三位創辦人的二代目前皆已在董事會中。洪鎮海曾說，公司十年前就已經啟動傳承計畫，第二代的幹勁與努力比我們這一代更勝一籌。