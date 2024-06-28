國化土地標脫 獲利9.6億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

上市公司國泰化工（1713）位於高雄亞灣區1,062.69坪地昨（28）日順利標脫，由高雄在地企業連宜公司以總價10.41億元購入，換算每坪土地成交價約98萬元，創近兩年高雄亞灣區每坪土地單價新高紀錄；而國化擁有處分利益9.6億元、每股挹注超過6元。

國化表示，該地成功標脫後，預計有處分利益9.6億元，預計下半年認列收益；法人初估，對公司每股挹注超過六元；國化昨收在55.5元、下跌1.5元。

此次國泰化工標售土地位於高雄市前鎮區經貿段一小段4地號，土地使用分區為第五種特定經貿核心專用區，土地面積1,062.69坪。

負責協助這次標售案的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，近兩年亞灣區土地交易活絡，包括隆大、御盟建設與華友聯等知名高雄建商都紛紛插旗，看好亞灣區將成為南高雄商業發展核心。

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