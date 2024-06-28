燁輝7月內銷價 開平盤

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）昨（28）日以持平開出7月內銷盤價；至於8月交貨的外銷報價則調降每公噸20美元。該公司指出，在總體經濟數據預期樂觀，惟鋼鐵產業短期呈現弱勢市況下，順應亞洲主要鋼廠平盤開出態勢，以建立市場信心。

燁輝表示，就經濟前景來看，世界三大經濟體歐、美、中表現平穩，歐洲央行於6月7日率先啟動降息循環，歐元區5月份PMI攀至47.3，對比4月增加1.6。而標普全球（S&PGlobal）公布美國5月份PMI為51.3進入擴張區間。

其次，中國大陸鋼鐵PMI指數5月攀升1.9來到49.8幾乎站上榮枯線，配合宏觀刺激政策出台，期望帶動投資與終端消費需求。

至於國內部分，央行公布今年台灣GDP成長率由3.2%上修至3.77%，顯示國內經濟預期向好，受惠高效運算、AI、高科技與半導體商機，商辦、廠房需求強勁，將有效帶動相關用鋼需求釋放。

就鋼鐵供需變化方面，據worldsteel統計，今年前五月全球粗鋼產量累計7.93億噸，年減0.1%；在產量並無進一步增加下，worldsteel統計全球短期鋼鐵需求預測，2024與2025年將分別成長1.7%與1.2%達到18.49與18.19億噸。

展望今年下半年在全球各主要經濟體預期將開啟降息循環，在貨幣寬鬆與各項政策刺激加持下，鋼需可望成長，並有助穩定鋼市平衡發展。

受整體需求面與原料面的保守氛圍影響，亞洲各主要鋼廠不論寶武、鞍本集團與台灣中鋼、中鴻鋼廠最新盤價皆以平盤開出，主基調均以穩定市場情緒。

燁輝強調，全球景氣向好，繼歐盟率先步入降息循環，美國有望於下半年降息，高利率壓力或將日益減輕；同時歐盟宣布鋼鐵防衛措施再延長兩年，至2026年6月底。

並針對熱軋鋼捲全球配額外加單一國家每季約14萬噸的上限，預期將削減進口鋼材數量從而醞釀提價，加上近期中國戮力於政策上持續刺激市場，或有助鋼市重回正軌。