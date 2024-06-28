世紀鋼 爭取離岸風電新單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

世紀鋼（9958）昨（28）日舉行股東會，該公司目前離岸風電水下基礎和鋼構等在手訂單滿握的同時，正陸續爭取未來五年甚至十年的新單，並將逐年提高離岸風電業務占比達85%以上，挹注營運表現。

該公司股東會首先確認去年財報，稅後純益為10.47億元，年增183.7%，每股稅後純益4.46元；同時通過現金股利3元的配發案。隨後，完成董事會改選，由賴文祥續任董事長。

世紀鋼指出，該公司從四年前開始投產離岸風電水下基礎構件，目前離岸風電水下基礎相關事業上已從各大風場開發商取得數個承作契約，陸續爭取未來五年甚至十年的訂單，相關的供應鏈合作廠商亦已逐步建置。

現階段，台中港廠區已開始陸續投產，目前主要產品為Pin Pile，而台中港2期廠也如火如荼的興建中，且與丹麥Welcon公司簽屬技術合約。

未來從海底基樁到風機塔架，公司將完整的滿足開發商需求，預期Jacket如期如質完成後及塔架的投產，在離岸風電產業帶來長期高額利潤。

至於在傳統鋼結構產業方面，雖然營收及利潤與離岸風電事業有不小的差距，但因房市實際推案及報價仍持續熱絡，預計今年產線趨近滿載、榮景可期。

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