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台塑前董座股東會哽咽 市場聽到了？ 集團股今同步上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台塑前董座林健男。記者鐘惠玲/攝影
台塑前董座林健男。記者鐘惠玲/攝影

台塑（1301）集團去年業績表現低迷，因美國持續升息、大陸經濟復甦不如預期，加上石化同業不斷擴充產能，台塑前董座林健男20日在股東會時一度哽咽並向股東致歉，表示相信今年的業績會比去年好。不過台塑之後卻接連下跌破底，28日終於止跌反攻，盤中上漲逾2%，帶動集團股一同上漲。

台塑去年第4季稅後淨損29億元，今年首季稅後純益2.2億元，年減9成，雖然受惠於業外收入挹注，每股純益0.03元，由虧轉盈，但本業仍虧損。

林健男指出，去年美歐為抑制高通膨持續升息、美中貿易戰，加上大陸經濟復甦不如預期，全球需求萎縮，加上石化同業不斷擴充產能，市場嚴重供過於求，致使石化業景氣陷入前所未有的低迷。

而第1季適逢農曆春節，中國大陸房地產市況低迷，再加上美歐維持高利率，終端需求不振，石化行情未見好轉。不過，林健男表示，第2季獲利可望比第1季成長，第2季為石化產品旺季，加上大陸持續推出提振房地產等政策刺激內需，將帶動石化產品需求成長。

展望下半年，美國及新興市場經濟成長優於預期，大陸也持續提出刺激內需措施，加上美國可望降息，第3季為石化產品旺季，不看淡下半年營運展望。

法人分析，在多項產品看漲趨勢下，今年第2季本業有望損益兩平，單季獲利比首季好，第3季進入石化產品旺季，加上有近10億元股利將入帳，台塑美國廠的獲利表現將好轉，期待第3季獲利優於第2季。

台塑股價自股東會後頻頻探低，27日更一度下跌至56.4元，不僅跌破2020年新冠疫情時的最低點64.8元，同時也為近15年來低點。不過今股價出現反彈，一度上漲至58.4元，盤中漲幅逾1.5%，南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）也跟進一同上漲，其中南亞表現較強，盤中一度衝破50元，力拚重回五日均線。

台塑化 美國 股東會

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