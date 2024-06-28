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潤泰全下半年本業樂觀

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

潤泰全（2915）昨（27）日舉辦股東會，展望下半年，潤泰全副總李天傑表示，下半年經濟狀況穩定，整體零售景氣回穩，本業部分維持樂觀，展望今年全年將優於去年。轉投資的南山人壽部分，李天傑則說，南山目前朝掛牌邁進，但還沒有確切的時間表。潤泰全昨日舉辦股東會，由董事長徐盛育主持，昨日股東會後選任董事長，由徐盛育續任。

潤泰全旗下服飾品牌Nautica，首間White Sail實體店面日前開幕，談及下半年展店規劃，李天傑表示，其餘還有三家Nautica門市、其他品牌一到兩家門市目前正在洽談，選點部分目前以百貨公司為主，不過地區則不限於雙北，全台各地都有可能。

營運方面，潤泰全表示，將持續尋求有發展潛力的銷售據點與線上購物平台，運用數位更多工具，發展E-business模式，提供顧客更多元化選擇。

會中，潤泰全進行董事改選共九席，其中包含董事六名及獨董三名，匯弘投資股份有限公司拿下兩席，代表人為徐盛育、徐志漳；潤泰興股份有限公司拿下兩席，代表人為尹崇堯、李天傑；尹書田醫療財團法人拿下兩席，代表人為李志宏、葉天政。獨立董事部分有鄧家駒、陳守仁、陳妙芳等三人，其中陳妙芳是唯一新任者。

同時潤泰全於昨日股東會中承認去年財報，並配發先金股利2.5元；潤泰全去年合併營收26.8億元、年減6.7%；稅前盈餘76.64億元、年減41.4%；稅後純益74.99億元、年減38.3%，每股純益（EPS）7.19元。

潤泰全第1季合併營收7.02億元、年減6.4%；營業利益954萬元，營益率1.36%，年減2.9個百分點；營業外收入達45.04億，稅後純益44.67億元、年增3,046.3%；EPS 4.28元。

潤泰全 股東會

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