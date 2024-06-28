快訊

被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟主委「志淵」今晨收押禁見

遭議員點名「誘拐人妻」 吉安警分局長深夜喊告：捍衛名譽

聯嘉將深耕北美市場

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

聯嘉（6288）昨（27）日召開股東會，董事長黃國欣主持，展望下半年營運，黃國欣表示，車用逾百億元在手訂單將陸續出貨，下半年台灣總部稼動率達80-100%，東莞廠稼動率達100%以上。未來將持續深耕北美，強化北美汽車供應鏈競爭優勢。

聯嘉持續以提升光學、機構、電子、熱學、LED封裝技術、軟韌體六大核心技術能力，以LED車用光源、車用顯示器與車用照明產品為主要營收項目，並以透過巨量轉移技術，開發MiniLED小間距顯示屏，可運用於車用智慧儀表板及大型商用顯示屏，預計今年開始貢獻營收。

聯嘉整合雷達及AI影像辨識發展新型態的情境，應用於未來車用影像、實境、訊息、車聯網。於下半年發表整合「次世代LED顯示屏」、「創新餐飲」及「AI影音視效」等應用。

為強化全球供應鏈架構，聯嘉除了會加深與捷克外包廠的合作之外，也依照長期客戶的期望，進行墨西哥新廠的設置。

LED 營收 股東會

延伸閱讀

台中「藍色公路」路燈毀壞 市府全面更換重現絕美夜景

OpenAI將終止在陸服務 百度、阿里搶大模型商機

光寶參與2024上海國際汽車燈具展覽會 展示關鍵光電半導體模組應用

億光帶勁 選中長天期

相關新聞

可寧衛衝新整治專案

事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）昨（27）日召開法說會，展望下半年營運，可寧衛指出，預計新整治專案啟動可望為營運增添...

聯嘉將深耕北美市場

聯嘉（6288）昨（27）日召開股東會，董事長黃國欣主持，展望下半年營運，黃國欣表示，車用逾百億元在手訂單將陸續出貨，下...

和泰衝買氣 購車送電視

搶攻傳統農曆7月前的車市旺季，各家車廠精銳盡出，和泰車（2207）買車送65吋大電視成功激出買氣。和泰車表示，在重禮刺激...

燁聯、華新盤價 採議價交易

不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）昨（27）日公布7月價格，考量原料成本、能源、匯率等因素，依數量、尺寸與客戶採議價模式交易，...

台船離岸風電專案接單旺

台船（2208）昨（27）日宣布，為海龍離岸風電計畫承造的63支百分之百國產自製水下基礎鋼管椿提前完成所有檢驗，正式移交...

國揚砸188億 高雄蓋商辦

國揚集團（2505）與高雄市政府聯手，斥資188億元打造左營高鐵科技之心，全案昨（27）日簽約，將興建三棟地上26層商辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。