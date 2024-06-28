國揚砸188億 高雄蓋商辦

國揚集團（2505）與高雄市政府聯手，斥資188億元打造左營高鐵科技之心，全案昨（27）日簽約，將興建三棟地上26層商辦大樓，因應台積電及產業鏈進駐後商辦及住宿需求。

國揚集團創辦人侯西峰說，集團旗下國揚建設、漢神百貨、漢來飯店、漢來美食四大產業將傾全力挹注，見證高雄產業轉型，迎接AI新時代。

侯西峰指出，對「左營高鐵科技之心案」深具信心，本案將成為六都高鐵站中最優質、最充滿亮點的地標性建築。

國揚建設總經理彭紹齡表示，「左營高鐵科技之心案」位居高雄S廊帶關鍵核心位置，在7,200坪的土地上開發約7萬坪的樓地板面積，建設包括A級商辦、餐飲、精品旅館以及住宅等複合式產品，並設計獨步全台，面積達1公頃的「空中大綠台立體連通系統」核心是天亮點，連結左營高鐵、臺鐵及捷運三鐵共構區位優勢，旨在打造北高雄新門戶。

高雄市副市長林欽榮表示，2007年高鐵通車，當時高雄左營站荒草一片，因土地產權整合困難無法開發，左營站區的開發晚了17年才啟動，如今高雄市府成功整合地主規畫高鐵科技之心公辦都更案，國揚集團在激烈競爭中得標，昨天A、B基地簽約，預計投入188億元，2026年8月動工，2031年起陸續完工，為台積電產業鏈提供最強後盾。