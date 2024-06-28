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台船離岸風電專案接單旺

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）昨（27）日宣布，為海龍離岸風電計畫承造的63支百分之百國產自製水下基礎鋼管椿提前完成所有檢驗，正式移交給海龍離岸風電，可為業績增長添動能。

台船表示，海龍離岸風電專案是目前全亞洲規模最大的離岸風電專案，其裝置容量大於1GW（10億瓦），融資規模達1,170億元，是目前國內最受矚目的風場建置案。

台船除參與該風場水下基樁製造，旗下子公司台船環海風電工程亦承接該案的海上運輸及安裝工程，並使用全國第一艘自建海上施工船，由台船建造的「環海翡翠輪」載運鋼管樁至離岸風場安裝。

台船強調，此次製造過程中銲接良率逾99%，本土廠商在品質已可滿足國際標準。該公司的專案管理能力也通過離岸風電產業考驗，證實除造船領域外，也有能力接受不同產業的挑戰。

台船指出，「環海翡翠輪」自2023年投入離岸風場水下基礎安裝工程，獲開發商好評，截至目前為止，接單已排到2025年，2026年的訂單正在接洽中，潛在訂單已看到2027年，營運前景樂觀。

台船 造船 離岸風電

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