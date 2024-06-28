太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（27）日召開股東會，通過去年財報及配發現金股利6.1元。雲豹能源總經理趙書閔指出，今年持續聚焦創能、儲能、綠電交易等三大業務，全方位放大營收動能。

展望未來，趙書閔強調，下半年太陽光電與儲能部分，新案件陸續開工、已完工案場進入營運階段，加上集團持續多元布局，將展現正面量能，公司在創能、儲能、綠電交易、循環經濟多樣化布局、擴展海外市場等多箭齊發下，營運動能有望持續增長。

在太陽能光電本業方面，雲豹能源已打造全台最大128MW（百萬瓦）漁電共生場域等多起指標案場，旗下子公司天能綠電上半年已銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，穩居國內售電第一，累計今年綠電轉供簽約量將突破150億度。雲豹能源儲能子公司台普威能源與母公司攜手建置兩座全台最大100MW單一儲能案場，並加入與錸寶合作建置的60MW儲能案場、集團旗下儲能案場整體容量為299MW／617MWh，目前躍居全台儲能容量第一。

水資源方面，子公司煒盛環科自集團入主後，在手汙水處理標案平均投標金額為原本的9.5倍，從1億元增長至7.1億元。

日前宣布攜手菲律賓太陽能最大公司SolarNRG合資太陽能IPP公司Solar X，目標未來五年內打造裝置量逾500MW太陽光電案場。