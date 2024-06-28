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燁聯、華新盤價 採議價交易

經濟日報／ 記者林政鋒朱曼寧／綜合報導

不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）昨（27）日公布7月價格，考量原料成本、能源、匯率等因素，依數量、尺寸與客戶採議價模式交易，其中300系每公噸下跌2,000元，但316L附價每公噸調漲1,000至2,000元。不銹鋼盤元廠華新麗華7月也採議價交易，300系盤線每公噸跌3,000元。

根據商情顯示，由於內需市場薄弱、國際鎳價大跌，預期鋼廠議價會下跌。有部分下游加工廠指出，已收到鋼廠報價，304系列每公噸跌2,000元。

華新開出7月不銹鋼盤價，300系調降每公噸3,000元，316含銅附價調降每公噸1,000元，200系、400系維持平盤，其中300系終止連六月上漲。

上市不銹鋼廠主管表示，國際地緣政治影響地緣經濟發展，目前美國通膨壓力降低、匯率穩定、需求回溫、市場庫存順利去化，鋼價有望築底反彈，對未來業績不看淡。

華新指出，由於歐美進入暑休，經濟活動稍緩，不銹鋼景氣存在不確定性。考量客戶整體接單競爭力，並適度反映原物料成本下跌，7月盤元牌價適時調整。

華新指出，今年初以來歐洲、台灣、大陸的不銹鋼事業，整體接單量顯著回升，隨著訂單能見度增加，價格可望逐步跟上。

不銹鋼 匯率

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