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AI 出貨讓貨運好到超出預期 航空雙雄盤中急拉上揚

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股27日下跌，但航空族群表現亮眼。長榮航空提供
台股27日下跌，但航空族群表現亮眼。長榮航空提供

台股27日下跌，但航空族群表現亮眼，長榮航（2618）、華航（2610）盤中急拉，股價上揚逾2%，雙雙出量上漲，長榮航更衝至今日成交量第一名，並突破前波高點。航空業界表示，今年貨運好到有點超預期，關鍵是AI及電商貨運需求異常的好，使得每公斤運價再度來到新高。

長榮航、華航開盤後原本在平盤以下附近震盪，但盤中買盤湧入，股價急拉，長榮航更一度突破39元，創下波段新高；華航最高也來到24.4元，同樣是6月來新高價。

華航、長榮航同步表示，近期出現「海（運）轉空（運）」訂單，空運6月已經爆艙、7月運價續漲。華航分析，之後下半年又為傳統空運以及電子產品旺季，加上AI應用在PC及智慧手機，有機會掀起換機潮，將進一步推升航空貨運價格。

航空業界說，客運好是意料之中，但貨運好到有點超預期，關鍵是今年AI及電商貨運需求異常的好。長榮航空總經理孫嘉明先前表示，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加，AI出貨需求擠爆航空貨運市場，加上電商的需求量也很大，看好航空貨運市場下半年也很旺。

長榮航5月貨運營收達43.2億，月增率達7.36%，年增38.24%，除了因第九架777F貨機引進讓運力增加，台灣AI伺服器、傳統電子、高單價汽車零組件及大陸電商、越南衣服電子產品、北美地區季節性水果等需求旺，也推動營收成長。

根據統計，今年4、5月累計營收較去年同期成長，同時已達成第1季營收的三分之二，加上去年第2季、今年第1季毛利率為正數，意味第2季迄今的營收成長可望轉化為獲利表現，並且第3季營運前景廣被法人圈認同，長榮航、華航皆符合上述指標。

營收 華航 長榮航空

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