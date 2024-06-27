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森崴能源盤中漲逾8% 法人看好這題材

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
森崴能源。圖片提供/森崴能源 陳昱翔
森崴能源。圖片提供/森崴能源 陳昱翔

森崴能源（6806）27日早盤持續衝高，伴隨量增價揚，早盤衝高到176元，上漲13.5元、漲幅8.3%。

群益投顧指出，看好台電二期等綠能工程貢獻森崴能源近年營運成長，加上長期綠能工程趨勢，以及綠色算力推動綠電交易長期需求。

今年第2季雖然先前森崴能源調整台電二期細部工程進度，但整體仍在可控範圍。第3季隨著6月22日子公司的4,000噸巨人號重吊船抵台，加上下部結構產品持續交貨，並且考量森崴能源必須在9月完成水下基礎工程里程碑，預期第3季海上工程將開始進行，帶動森崴能源營運增溫。

群益投顧展望2024年，森崴能源主要迎來台電二期工程認列高峰與宜蘭E-dReg 儲能案場提供服務，預期森崴能源2024年營收年增率可望有三位數成長；其餘彰品風電等工程則是在 2024 年後才會貢獻營收 。

此外，隨著AI趨勢，當前已有多家科技公司規劃於台灣建置資料中心，以正崴（2392）的優崴AI綠能超算中心計畫為例，預期第一期使用383萬度電力，加上正崴的永續發展規劃，有利優崴第一期的長期綠色算力投入，帶動森崴能源的綠電交易需求成長。

台電 綠能

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