元大金（2885）今除息…開盤參考價32.7元！ 專家：年初到現在漲了7塊

元大金（2885）將在明（27日）天進行現金除息1.1元，換言之就是每張可以拿到1100元的意思，如果以今天的收盤價33.8元來說，現金殖利率落在3.25％，儘管比去年好很多，但是股價相對也上漲不少，所以殖利率並未特別吸引人。

比較吸引人的是台股的成交量放大，這對於以證券業為主的元大金來說是個正向的消息，而且今年的累計EPS已經破1元，來到1.17元，較去年同期好44％，表現上中規中矩。今年以來，元大金在股價上從年初的26元到最近的33元，中間價差7元，股價方面已有所反應，投資人要領息還是價差都兩相宜啊！

只是在本淨比的河流圖上已經破表，後續的業績如果有跟上來，才比較撐得起上漲的股價....

總之，開盤的參考價是32.7元，如果有想要入手的投資人，可以觀察一下走勢啦！

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