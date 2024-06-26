中鋼 5月每股賺0.04元

中鋼（2002）昨（26）日公告，自結5月稅前盈餘6.7億元，每股盈餘約0.04元，為今年單月次高，但比去年同期的8.5億元相較減少21%；前五月稅前盈餘28億元、累計每股盈餘約0.17元，年增64%。

法人指出，隨著中鋼第3季開出平高盤，維穩的態勢得到鞏固，進一步迎接第4季傳統鋼鐵旺季到來。

中鋼指出，5月碳鋼銷售量65.7公噸，前五月累計碳鋼銷售量為331萬公噸。今年累計合併稅前盈餘較去年同期增加，主要是鋼鐵業銷售單價及單位毛利上漲，且工程契約變更認列利益，致營業收入及營業利益增加。另一方面，礦業投資獲配股利增加，同時外幣兌換損益有利，帶動業外收入提高。

中鋼表示，全球貿易穩步復甦，經濟動能持續升溫，IMF等調研機構紛紛上調今年全球經濟成長預估值。台灣受惠於人工智慧、高效能運算蓬勃發展，出口動能強勁，主計總處上修今年台灣GDP成長率至3.94%，有望創近三年新高。

鋼鐵需求方面，歐美製造業動能加速，中國大陸出口強勁與工廠接單回溫，IMF將今年中國大陸GDP成長率上修0.4%至5%，預期房地產市場去庫存調整衝擊逐漸淡化。

台灣今年前五月國內汽車銷售達19.1萬輛，維持與去年同期高水準。全球用鋼展望溫和向上，worldsteel表示高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%，較2023年增加約3,010萬公噸，鋼鐵需求可望回升，重返正常成長軌道。

中鋼指出，基本上第3季屬於鋼鐵產業傳統淡季，主因在於亞熱帶以熱帶地區進到雨季，涵蓋範圍擴及大華南、東南亞到印度，都是屬於新興經濟發展區，受雨季影響鋼鐵產銷、運輸都相對不便，甚至不排除發生洪災，但災後會有重建需求，鋼鐵業會經歷先甘後後苦的過程。

對中鋼來說，近期國內公共工程、科技建廠及廠辦需求帶動，中鋼目前高強度結構鋼出貨狀況佳。此外，AI伺服器熱潮帶動伺服器機殼、滑軌需求增加，對於熱浸鍍鋅鋼捲電腦用料出貨提升，都有利後市發展。