大亞太陽光電 進入收割期

大亞（1609）太陽光電進入收割期，近期，輝達（Nvidia）將來台大舉採購綠電，太陽光電是首選。法人認為，AI科技爆發、夏日用電量高峰等，未來可能對綠電的需求量會提升，大亞太陽能布局進入收割期，將直接受惠。

大亞集團目前共有74座屋頂型、地面型太陽能電廠，投資太陽能發電案場總裝置容量達到212MW，除推動光電發展外，儲能設備亦為發展重點。

太陽能事業方面，大亞目前持續加速中部地區大型案場開發與發展，包括雲林麥寮漁電共生案場185MW，預計今年底拿到籌設許可，2026年掛表；志光2期35MW，預計明年第2季掛表，台南學甲今年度下半年將有30MW太陽能加20MW儲能案子競標案，整體而言，力拚在2026年可達到500MW的目標。

能源儲能方面，台中智璞儲能100MW E-dReg已在今年3月動土，預計2025年6月可登上台電交易平台，預估未來每日可提供約20萬度的總儲能量。

此外，也將爭取台電區域電網儲能計畫及大學校園儲能微電網計畫，並開展大型儲能主動平衡電池管理系統產品和推動其他業界儲能專案，整體儲能目標2025年達到180MW。