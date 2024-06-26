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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

中鼎 奪海水淡化廠標案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，由母公司中鼎（9933）攜手旗下信鼎公司，聯手國際知名水務及固廢領域專業廠商蘇伊士（SUEZ），及宏華營造在海事工程的專業，共同得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」。

中鼎指出，「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」日產水10萬噸，預計2028年完工，將成為全國公共工程首座大規模產水的海淡廠。

「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」鄰近新竹南寮漁港，為政府於全國規劃八座萬噸級海淡廠中，優先執行的工程，合約金額新台幣177億元。

中鼎表示，工程範圍涵括專案管理、設計、採購、建造及15年的操作維護。

中鼎指出，「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」完工後，每年產製3,000萬噸淡化水將直接併入自來水系統，供應民生並支援新竹高科技業用水，以多元水源開發促進經濟發展，成為政府推動人工智慧島政策的助力。

中鼎 新台幣 科技業

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