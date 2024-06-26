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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

新保 拚業績 雙向出擊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

新光保全（9925）昨（26）日召開股東會，董事長吳昕東表示，俄烏與中東衝突未歇全球通脹未止，國內企業則因成本上升和人力短缺面臨經營挑戰，新保持續保持營運成長動能，近年在電子保全及智慧城市布局，已經成為長期推動營運成長的雙軌動能。

吳昕東表示，過去三年，公司在智慧城市業務面的年營收比已有12.4％的複合成長率；未來，亦將透過AI協作推動企業營運，業務涵蓋智慧城市、智慧建築、智慧交通、智慧照護等多領域，協助政府及企業機構在災害管理、能源管理及健康照護等主軸面提升營運效率與客戶價值。

新保去年合併營收77.12億元，稅後純益10億元，每股純益2.43元；股東會通過決議發放現金股利2元。

保全 智慧城市 股東會

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