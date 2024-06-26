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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

中鴻董座 曾貴松可望續任

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

中鴻鋼鐵（2014）昨（26）日股東會進行董事會改選，預計將在7月8日召開董事會推舉新董事長，預期現任董事長曾貴松可望續任。曾貴松對鋼鐵景氣表達樂觀，認為鋼市終將復甦，中鴻將做好準備，創造最高績效。

中鴻新任董事包括，中鋼代表人王錫欽、曾貴松、李家丞、黃崑濱，獨立董事為執業律師李玲玲、台經院景氣預測中心主任孫明德，以及中山大學財管系主任蔡維哲等三位。

曾貴松表示，今年伴隨通膨大幅改善與諸多產業完成去周期，各國製造業景氣開始回溫，且在歐美降息預期下，終端消費信心好轉，全球經濟顯現溫和復甦趨勢。

曾貴松指出，鋼鐵原料成本持續高位，與終端補庫活動有所增加，歐美鋼廠挺價意願增強，加上中國大陸政府查緝逃稅出口影響，市場上低價料源干擾情形有所改善，主要地區（歐、美、亞）鋼價逐步回歸正軌。

中鴻 景氣 鋼鐵

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