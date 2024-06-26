喬山 全年營收估增逾三成

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）昨（26）日召開股東常會，總經理羅光廷表示，商用健身器材客戶下半年展店加速，家用也隨新併購的BowFlex加入，預期下半年營運旺上加旺。法人估，喬山今年營收看增逾三成，有望突破500億元歷史新高。

喬山董事長羅崑泉表示，明年創立50周年，經過多年奮鬥，「輕舟已過萬重山，小舟已變成航空母艦」，今年一定比去年好，明年也會比今年更好。

喬山去年合併營收380.69億元、年增13.3%創新高，毛利率48.4%，稅後純益7.09億元、年增65.5%，每股純益2.34元。股東常會通過配發1元現金股利。

羅光廷指出，主力客戶拓點是今年業績成長主動能，包括PlanetFitness、BasicFit兩大客戶下半年加速展店，其中BasicFit更規劃開放國際加盟，下半年旺季可能更旺，毛利率也有機會往上。明年創立50年，期許商用健身器材全球市占率從目前約36%衝高達50%。

家用市場需求也從去年第2季落底逐漸回到成長趨勢，在線上線下整合效益，與家用第三大品牌BowFlex整併效應帶動下，期望喬山在全球家用健身器材市占率，到2030年拉升至30%。

商用市場部分，喬山將持續強化Matrix的核心競爭優勢，包括擴展高階及初階商用產品Matrix Onyx及Vision產品線；因應客戶拓點需求，喬山規劃在智利、摩洛哥設立子公司，預計第4季營運。