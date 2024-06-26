快訊

日本一瓶難求！全聯新賣1飲料 釣出一票人喊讚：效果不錯

王柏傑「開她車酒駕」…謝欣穎受男友牽連首露面 還原情況：當天真的沒喝

卓榮泰核定2人事案！沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

華票法說會／董事長：最壞情況已過 未來將漸入佳境

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

華票（2820）26日舉行法人說明會，董事長張政權指出，雖然今年票券經營仍深具挑戰，但市場預期美國聯準會（Fed）將在今年下半年降息，樂觀認為最壞狀況已過，預期未來將漸入佳境。

張政權認為，雖然美國聯準會年底可望降息，惟大環境仍然充滿不確定，包括中美貿易摩擦、地緣政治衝突以及大陸經濟前景，任何一個變數都會影響通膨問題更加複雜、延遲美降息腳步，延長高利時間；國內央行擔憂電價調整影響預期通膨心理，3月啟動升息；股市屢創新高，華票股權操作部門也有斬獲。

華票宣布，今年第1季稅後純益4.34億元，ROE達6.9％、高於同業平均5.89％水準，EPS上升至0.32元，去年第4季為0.15元，整體第1季表現較去年第4季大幅成長，每股淨值回到18.92元。

惟受到央行3月升息，以及6月宣布7月1日起調升存款準備率0.25個百分點，資金成本持續往上竄升，短率高漲對票券經營困難。

華票總經理魏政祥指出，央行6月宣布將在7月調升存準率後，新台幣債券資金成本再度竄升，將嚴控部位規模，外幣債面對長期高利率、不利於養券利差，將會搭配浮動與固定利率債券，伺機投資中長期部位。整體債券將採取低收益換成高收益，以及波段操作，債券持有等級百分之百為優良債，未實現評價損失從去年最差22.45億元，今年第1季已經收斂至9.32億元，有利於業務動能規劃。

魏政祥指出，華票共有三大業務，包括票券、債券以及股權業務，其中債券業務表現亮眼，今年第1季收益較去年第4季成長420％，票券業務與股權業務收益同時期分別成長37％與30％。

面對央行升息以及美國聯準會遞延降息，華票指出，資金成本仍然居於高位，將會因應利差走勢，伺機處分或調整債券部位，以獲取資本利得以及利息收入。

債券 美國聯準會

延伸閱讀

瑞士隆奧投資管理 在台灣推出首檔墮落天使債券境外基金

聯準會降息在即 迎接債起跑點

住都中心：多元籌資興建社宅 發行永續債券研議中

小資族福音 玉山調降部分債券申購門檻 最低1,000美元

相關新聞

美利達股東會／通過配發6元現金股利 歐洲市場旺季來臨

自行車大廠美利達（9914）26日舉行股東會，會中通過112年財報，通過股利政策將配息6元，另亦進行董事改選。

元大金（2885）除權今最後上車日！肥羊喊「快衝」：之後才買該檢查腦袋

又到了柚香柚甜的除權季，由元大金打頭陣，次鋒是國泰，富邦和中信應該也是7月，還沒買元大的人，趁今天還沒除權，趕快衝啊，明天可就來不及了。

台船今股東會郭璽將到場 30警力防脫序

海軍前顧問郭璽多次開直播批評台船公司及董事長鄭文隆，並表示將在今天上午台船的股東會上出來替股東爭取權益，要鄭文隆知所進退...

三陽銷量 三年衝百萬輛

三陽（2206）公司董事長吳清源昨（25）日表示，三陽今年70周年也是集團「啟動元年」，力拚三年內達到內外銷機車100萬...

遠雄港 搭上AI出貨商機

遠雄港（5607）昨（25）日舉行股東常會，遠雄港董事長葉鈞耀表示，輝達已經正式進駐，目前已經租一棟，近期AI貨量日增，...

永豐實：今年審慎樂觀

永豐實（6790）昨（25）日表示，展望第3季，大陸紙漿現貨價格持平及回穩，今年紙漿價格預估會維持與去年平均水準；家庭用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。