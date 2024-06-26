華票法說會／董事長：最壞情況已過 未來將漸入佳境
華票（2820）26日舉行法人說明會，董事長張政權指出，雖然今年票券經營仍深具挑戰，但市場預期美國聯準會（Fed）將在今年下半年降息，樂觀認為最壞狀況已過，預期未來將漸入佳境。
張政權認為，雖然美國聯準會年底可望降息，惟大環境仍然充滿不確定，包括中美貿易摩擦、地緣政治衝突以及大陸經濟前景，任何一個變數都會影響通膨問題更加複雜、延遲美降息腳步，延長高利時間；國內央行擔憂電價調整影響預期通膨心理，3月啟動升息；股市屢創新高，華票股權操作部門也有斬獲。
華票宣布，今年第1季稅後純益4.34億元，ROE達6.9％、高於同業平均5.89％水準，EPS上升至0.32元，去年第4季為0.15元，整體第1季表現較去年第4季大幅成長，每股淨值回到18.92元。
惟受到央行3月升息，以及6月宣布7月1日起調升存款準備率0.25個百分點，資金成本持續往上竄升，短率高漲對票券經營困難。
華票總經理魏政祥指出，央行6月宣布將在7月調升存準率後，新台幣債券資金成本再度竄升，將嚴控部位規模，外幣債面對長期高利率、不利於養券利差，將會搭配浮動與固定利率債券，伺機投資中長期部位。整體債券將採取低收益換成高收益，以及波段操作，債券持有等級百分之百為優良債，未實現評價損失從去年最差22.45億元，今年第1季已經收斂至9.32億元，有利於業務動能規劃。
魏政祥指出，華票共有三大業務，包括票券、債券以及股權業務，其中債券業務表現亮眼，今年第1季收益較去年第4季成長420％，票券業務與股權業務收益同時期分別成長37％與30％。
面對央行升息以及美國聯準會遞延降息，華票指出，資金成本仍然居於高位，將會因應利差走勢，伺機處分或調整債券部位，以獲取資本利得以及利息收入。
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