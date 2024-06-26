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元大金（2885）除權今最後上車日！肥羊喊「快衝」：之後才買該檢查腦袋

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
元大金、國泰金除權在即。台股示意圖／中通社
元大金、國泰金除權在即。台股示意圖／中通社

股市爆料同學會金融股肥羊】

又到了柚香柚甜的除權季，由元大金（2885）打頭陣，次鋒是國泰（2882），富邦（2881）和中信（2891）應該也是7月，還沒買元大的人，趁今天還沒除權，趕快衝啊，明天可就來不及了。

元大金除權日6月27日／國泰金除權日7月1日

聽說有個腦X財經網紅，提倡除權前賣，除權後買，避掉所得稅，一堆團員都在詢問我的意見，我實實在在地告訴各位，那位智X財經網紅自己有這樣做過嗎，他的對帳單在哪裡，他最引以為傲的中信金有幾張，你倒是告訴我啊？

不買股票教主講的話能聽嗎，你的腦袋真該去接受電腦斷層檢查了，長期投資就是得參與除權，不想課所得稅，你就去搞短線投機，肥羊流派不歡迎你，趁早滾吧。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲股市爆料同學會授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2881富邦金 2882國泰金 2885元大金 2891中信金 金融股 除權息

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