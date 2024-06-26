台船今股東會郭璽將到場 30警力防脫序

海軍前顧問郭璽多次開直播批評台船公司及董事長鄭文隆，並表示將在今天上午台船的股東會上出來替股東爭取權益，要鄭文隆知所進退。台船已發新聞稿要對郭璽提告。警方為防止股東會出現脫序行為，今天派遣約30名警力到場。台船說，今天將依規定讓股東登記發言，每人時間5分鐘，希望股東能遵守秩序。

郭璽在直播中表示，他與鄭文隆沒有恩怨，但台船在鄭文隆經營下，績效不彰，他掌握8900多張台船股票，會在今天的台船股東會站出來替股東爭取權益，呼籲鄭文隆知所進退。

台船公司在24日發布新聞稿表示，郭璽多次以「掏空公司、下三濫、不要臉」等惡意字眼進行人身攻擊及相關不實指控，台船將正式提告以正視聽，對於今天召開的股東會，也將嚴格防止脫序行為。

台船說，多年來，公司兢兢業業戮力完成國家與業主交付之海疆防衛、貿易海運、離岸風電之載具，與海事工程等艱難建造工作；「國家任務、台船使命」是所有台船人半世紀以來的驕傲DNA，實不應遭此非理性謾罵、抹黑潑髒水。

台船內部人員表示，台船每次開股東會，都有警方進駐防止發生糾紛，這次的股東會，因為郭璽的緣故，警察來了多一些；一般台船員工平均持有約20張台船股票，郭璽8900多張，算是大股東。

警方表示，根據情資郭璽今天將與另2人一起出席台船股東會，並將在股東會開始前，先在台船公司舉辦股東會的大禮堂召開記者會，警方今天約派出30名警力到台船股東會現場維持秩序，預備警力則在分局內待命。