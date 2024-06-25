卜蜂擴建產線 推升獲利

食品大廠卜蜂（1215）昨（25）日舉行股東會，對於今年營運展望，卜蜂表示，第2季受到肉品價格走下波，因此第2季會較辛苦，希望從豬肉銷售跟飼料銷售補回來，減緩對第2季營收、獲利衝擊；去年著手擴建調理食品生產線及湯品生產線已開始投產，預計會進一步推升下半年營收、獲利成長。

卜蜂2023年全年獲利寫新高，每股純益（EPS）首度突破7元，股東會也通過配發現金股利5.5元，以昨天收盤價114元計算，現金股息殖利率達4.8%。不過，今年首季營收、獲利都較去年下滑，單季營收為69.12億元，年減4.42%，營業毛利10.89億元、營業利益5.14億元，稅後純益為3.69億元，年減12.5%，每股純益1.25元。

食品加工方面，卜蜂也指出，針對油炸生產線進行設備更新，今年第1季提高油炸線產量及產品多樣性，這個部分市場反應也相當好。

整合生鮮雞蛋銷售，並且積極推出多項蛋加工產品如茶碗蒸、水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋湯等多樣化的蛋加工品。