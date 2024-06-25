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勤美股東會／通過配發1.51元股息 董座：未來將朝產業控股公司發展

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
勤美召開股東常會，董事長林廷芳(中)宣示：未來將朝產業控股公司持續發展。勤美提供
勤美召開股東常會，董事長林廷芳(中)宣示：未來將朝產業控股公司持續發展。勤美提供

勤美集團（1532）25日召開股東常會，董事長林廷芳表示，未來公司發展策略將朝產業控股公司的角度持續發展，集團以金屬成型、建設住宅、生活創新三個事業群，作為三足鼎立的代表，彼此穩固專業發展外，更能互相支持與茁壯。

林廷芳指出，勤美集團從金屬成型開始發展，以「循環經濟」產業朝永續目標前進；建設住宅事業以「友善居住環境」打造傳世建築，口碑與品牌已獲業界及市場肯定；生活創新事業則以多元發展不同通路經營，以持續推動永續生活。

勤美股東常會通過去年度財務報告及盈餘分配案，每股配發1.51元現金股利。勤美集團去年合併營收達176.2億元，較2022年146餘億元增長約21%，集團稅後淨利13.1億元，每股稅後純益2.56元，較2022年2.14元增長約20%。

林廷芳表示，去年全球通膨創歷史新高，美國聯準會為降低通膨持續升息，金屬部門所面對的各個產業也都受到嚴重影響，這段期間大陸CMI工廠除確保國內客戶供貨穩定外，更積極開發外銷市場。

內部也更加著重於技術及製程優化，並於武漢工廠舉辦技術交流研討會，要為今年的經濟復甦做好準備。去年金屬營收雖較2022年衰退，但去年第3季度起營收及淨利率已逐步回穩。

建設事業部分，在疫情後的缺工、缺料至發包阻延、實價登錄2.0及囤房稅2.0的立法、《平均地權條例》新法更在7月1日實施，使投機投資市場消失，產品貼近剛需基本面。

在所有外在環境都不被看好的情形下，璞真建設依然繳出亮麗的成績，「璞真永吉」、「勤美之森」等個案完工交屋及在建進度皆如規劃進行。在開發土地上，建設事業將慎選地段，利用已建立的口碑與品牌優勢，深耕精華地段都市更新案，以儲備未來土地開發的能量。

去年疫情後生活態樣的改變，持續影響著消費產業。同時應對台中市場，在同業新加入的外部競爭下，生活創新事業群以永續、共好理念打造的勤美草悟道生活圈，在暑期、耶誕節的兩大活動中，持續累積高度人流量與市場能見度予以抗衡。

商場部分持續引進新業種及品牌，創造歷史營收新高，飯店雖因通膨、日幣匯貶等因素，使入境旅客不如疫情前，但透過增加長期客戶、強化餐飲品質控管、多樣化行銷及加強成本控管等策略，使去年事業群損益仍能達到預定的目標。

林廷芳表示，近幾年來，隨著全球的政經環境變化，雖受匯率風險、資安風險及氣候變遷的影響，但集團透過多角化經營布局，以及強化資訊安全，整合後勤管理力與投入溫室氣體排放管理，積極邁向淨零轉型及實現減排目標，並降低企業營運風險。

他強調，在全體員工不斷的努力之下，勤美集團三大事業群及基金會在推展社會公益，善盡企業社會責任的耕耘，皆已累積相當的成果及優勢。展望未來，將更積極努力，延續「勤儉誠信、美善樸真」的企業核心精神，達成永續經營企業的理想及目標。

勤美建設住宅事業以「友善居住環境」打造傳世建築，口碑品牌已獲市場肯定。勤美提供
勤美建設住宅事業以「友善居住環境」打造傳世建築，口碑品牌已獲市場肯定。勤美提供

勤美 營收 疫情

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