美喆股東會／通過配發0.3元股息 下半年積極擴大北美SPC石塑地磚訂單
石塑地板製造業者美喆國際（8466）25日舉行股東常會，會中承認並通過2023年度營業報告書、決算表冊案、等各項討論事項，並通過2023年配發每股0.3元現金股利。
此次股東會改選董事六席及獨立董事三席，當選之董事包括Black Dragon Assets Limited代表人：陳本源先生、Success Reveal Holdings Limited代表人：陳建銘先生、元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶、林安修先生、ACCORD SKY INVESTMENTS CO., LTD. 代表人：陳怡秀女士、Infinite Tales Enterprise Limited代表人：陳嫚羚女士，獨立董事則由高立翰先生、鍾文仁先生、鄭瀛川先生擔任，自2024年6月25日至2027年6月24日。陳本源於會後之臨時董事會受高度肯定續任董事長。
美喆-KY 2023年合併營收達新台幣27.02億元、稅後淨損為9,562萬元、每股淨損（EPS）為0.98元；美喆-KY指出，受到全球整體經境環境不利因素、以及2023年年初歐洲地區外銷代工客戶進行庫存調整短期影響訂單出貨表現，加上旗下台南新廠投產初期折舊及相關成本較高，以致去年表現不盡理想。惟隨著北美大型經銷商、量販通路商客戶SPC石塑地磚產品訂單逐步挹注，今年營運將急起直追，後續營運、成長動能將持續看好。
美喆-KY表示，憑藉集團與外銷代工業務主要客戶長期深厚的合作基礎，加上積極拓展北美市場為主要業務重心，帶動旗下歐洲客戶訂單拉貨力道穩健、以及北美地區LVT、SPC石塑地磚業務接單出貨表現逐步展現。
美喆-KY強調，2023年北美地區銷售年增3.5%，占整體營收比重增加至21.2%，有助於持續精進旗下台南廠生產學習曲線，以期隨著集團持續精進原料採購成本與營運費用等良好管控、以及北美客戶訂單出貨逐步放大，持續創造未來營運成長空間。
展望2024年下半年，美喆-KY指出，今年重心以提升台南新廠營運效率、擴大北美SPC石塑地磚訂單量能，除了目前與北美大型量販通路商客戶進行三、四款產品送樣，亦同步拓展東南亞、台灣地區SPC業務接單，以及投入創新面料地磚開發，提升美喆-KY於全球市場競爭力。
此外，美喆-KY表示，因應下半年北美地區訂單需求與未來接單規劃，積極優化台南廠生產效率與良率精進，以期帶動未來營運更上層樓。
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