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黑松法說會／看好第3季飲品銷售旺 三大方針擴大營運動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

黑松（1234）25日舉行法說會，發言人杜居燦表示，第3季是飲品的傳統旺季，今年天氣比往年熱，運補飲料跟水的銷售都較去年成長，受惠於夏季持續拉長，對於飲品的需求也會增加，黑松會盡最大努力搶攻市場商機。

黑松去年合併營收105.76億元，為歷年新高，稅後純益9.48億元，每股盈餘為2.36元。展望新年度，黑松首季合併營收26.39億元、年增4%，稅後純益1.75億元、年減8% ，EPS 0.44元、低於去年同期的0.47元。

隨著天氣變熱，也開始為黑松增添營運成長動能，黑松今年持續推出新產品，上半年推出包括黑松沙士大人系加進啤酒花風味，目前市場反應都很好；另外，為立頓代工的產品，4月8日新上市康美包新產品琥珀紅茶、6月21日已經上市的寶特瓶425ml的立頓焙茶歐蕾，都是未來成長動能。

杜居燦指出，新年度黑松以「生活品牌、超越代理、進化銷售」三大營運方針，持續擴大營運動能，隨著去年營收破105億元，今年還是期望營收、獲利能穩健成長。酒事業部分，金高在今年過年針對節慶推出紅包酒系列、代理的CHOYA梅酒今年跟全家合作酷冰沙，市面上反應不錯，對於營收挹注增加。

營收 黑松

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