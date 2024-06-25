中信證券主辦裕慶-KY 掛牌上市

中國信託綜合證券積極協助美國企業加入臺灣資本市場，輔導裕慶金屬（簡稱「裕慶-KY（6957）」）25日以承銷價138元掛牌上市，盤中最高價來到301元，漲幅達118%，最後收盤在300元，為今(2024)年IPO掛牌漲幅最高的個股，表現相當亮眼。

裕慶-KY 於1998年設立於南投，主力商品為商用展示架與智能電動床機構件，2008年至中國大陸蘇州設立生產基地，2020年併購美國Beeline成為集團旗下子公司，負責設計、業務開發及倉儲管理，具備良好設計及工程、樣品製作能力，能配合客戶調整交期、理貨、分店包裝並集中運送，從製造到售後提供一條龍服務，提升附加價值，主要客戶包括無酒精飲料龍頭企業Coca-Cola、筆記型電腦大廠HP，以及家居裝修零售巨頭The Home Depot等全球領導品牌，深入美國各項消費通路領域；此外，居家生活的智能電動床所需內部精密金屬結構與製造技術亦優於同業，使得裕慶-KY成為智能電動床廠商之全球獨家製造廠。

裕慶-KY去(2023)年營收新台幣38.6億元，毛利率高達46.5%，每股稅後盈餘（EPS）18.11元，配發現金股利每股13元，盈餘配發率達71.78%；今年第1季營收毛利率成長至48.2%，每股稅後盈餘（EPS）4.57元。在美國擁有逾千家分店的連鎖百貨Target今年成為裕慶-KY客戶，預計今年第3季開始發酵，同時裕慶-KY亦持續耕耘化妝品銷售展示架應用等領域，預期將成為未來成長動能。

中國信託證券扶持優質企業加入臺灣資本市場不遺餘力，今年年初獲臺灣證券交易所頒發「證券承銷商－攜手同行獎」，除成功輔導臺灣停車場管理龍頭阜爾運通（6914）5月掛牌上市，亦成功輔導殺菌軟袋保健飲品代工大廠漢田生技（1294）6月通過上櫃審議會。中信證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮潛力、擴展營運規模，帶領許多具特色及成長性企業加入台灣資本市場，一同創造台灣產業榮景。