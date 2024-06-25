裕慶-KY掛牌上市 下半年新品陸續出貨營運看旺

台股24日下跌回檔，收在22,813.7點，下跌439.69點，跌幅1.89%，台積電（2330）、鴻海等跌勢較重。PTT網友表示，他自從2020年開始以78塊左右陸續買進鴻海股票，途中雖然遇到股價漲跌，不過因為配息穩定，因此仍持續買進，如今他持有56張鴻海股票，報酬率已達130.83%，賺進超過150萬元，引來大批網友表示羨慕。

2024-06-25 08:59