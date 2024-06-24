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統領 業內外展望佳

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

統領（2910）昨（24）日召開股東會，統領表示，旗下塭仔圳土地擬開發，轉投資營建業銷售成績不俗；旗下台北市東區商場長約，未來不排除調漲租約。未來營運，本業、業外均有利基。

統領昨日股東會，總經理翁華利、副總陳文隆均出席。統領表示，日前處分位於新北市塭仔圳重劃區土地給持股100%子公司德宏建設，統領副總陳文隆表示，目前此處尚未規劃，預計先等政府重劃完成配地後，依照周邊發展狀況再做安排。

談及關於新北市塭仔圳重劃區土地，此土地位於新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2，接近捷運輔大站周邊，交易坪數約302坪，交易總金額為2.11億元，由子公司來規劃開發；另外，子公司德宏建設也因買進該筆土地，同步進行現金增資，預計增資1.8億元。

建案方面，統領旗下德宏建設目前另有兩案在販售，包含台北陽明山的御陽明建案及礁溪休閒住宅，兩者截至去年底皆出售逾八成，統領表示，未來將會先以售出目前手上餘屋為主。

至於本業，統領表示，目前營收占比上以台北東區統領商場收租部分較為穩定，營收占比中，台北租金收入方面會優於百貨部分。

桃園商場部分目前主要以影城、中大型餐飲、運動休閒服飾、誠品生活等業種為主力，統領表示，桃園商場未來將持續引進新業種，以進一步帶動獲利提升。

台北東區統領商場以出租為主，目前多是長約，未來將根據市況調整租金價格，看好未來租金收益部分將會呈現穩定增長之趨勢。

租金 股東會 陽明山

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