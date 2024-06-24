巨大集團（9921）公告，該公司董事會決議通過參與資產取得競標案，標的物之名稱及性質為Foundation Fitness, LLC及其關係企業。經查，Foundation Fitness為「健身房設計與產品銷售公司」，顯示巨大未來擬跨入健身市場。

巨大表示，參與競標主要考量是這家公司主要業務為室內健身車，與巨大現在的產品形成互補，競標若順利將可擴大巨大的業務。

對於交易數量、每單位價格及交易總金額，根據巨大公告，將待參與拍賣競標確認得標並確定交易金額後，依照法令辦理相關重訊公告及申報。

巨大投入自行車相關產業，已將自行車從通勤需求轉至健身與環保，騎乘自行車不只是通勤功能，還可以達到健身功能。隨著騎乘車的年齡增高，電動輔助自行車有效降低較高年齡層的騎乘難度，可以較輕易的維持騎車健身的需求，如今巨大有意在原本全為室外的健身器材擴展至室內的健身器材，使原本容易受天候影響的自行車騎乘擴及不受天候影響的室內健身車，這也是巨大多角化發展的重要策略。

巨大表示，目前公司的主要產品無論是自行車或是電動車自行車，仍是以室外的健身為主，不過室外運動受到天候的影響相當大，巨大公告的這項標案業務雖是健身房設計公司，但主要考量是室內健身車，巨大具有投入室內健身車的能力與意願，並且可以擴大現有的產品項目，也對未來巨大的發展有利。