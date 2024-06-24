雷虎業務報捷 今年拚盈

雷虎科技（8033）昨（24）日召開股東常會，董事長陳冠如表示，雷虎科技今年在軍用商規無人機標案、無菌包材新生產線、復刻版遙控模型車等新產品及新業務，都將陸續開花結果，營運展望審慎樂觀，全年力拚轉虧為盈。

值得注意的是，雷虎科技昨天在股東常會現場，展示無人載具全系列研發成果，包括微型無人機、陸用/艦載型無人直升機、目獲/戰術型無人直升機、垂直起降型複合翼無人機、水下潛艦、無人水面艦艇及引擎等關鍵零組件，讓與會股東相當振奮。

陳冠如宣布，雷虎科技去年參加美國華盛頓陸軍「AUSA軍工展」，反應熱烈，10月將再度參展，預計展出各類型「MIT」無人載具及地面站，全力爭取訂單。

雷虎科技去年合併營收9.85億元，稅後淨損0.25億元，每股稅後虧損0.18元，股東常會承認虧損撥補案，不配發股利。會中並通過，因應未來轉投資發展的資金需求，將以不超過普通股4,000萬股的額度內辦理私募增資案。

雷虎科技今年營運轉強，第1季稅後純益0.24億元、由虧轉盈，每股稅後純益0.17元，獲利為近十季以來高點；累計前五月合併營收5.25億元、年增26.7%，為歷史同期次高。

陳冠如表示，國防部去年12月公告軍用商規六款無人機標案，其中含兩款微型無人機、監偵型、目獲型、陸用型及戰術型等無人機，整體標案金額近70億元，集團均已陸續送件，並做好接單量產準備，如果順利得標，最快今年底可小量出貨。

在無菌包材業務，嘉義大埔美園區新廠預計第3季投產，初期二條產線將生產瓶胚、瓶蓋等產品，產能滿載時每年可貢獻2億至3億元營收。