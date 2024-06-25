泓德 迎輝達綠電大單

繼雲豹能源與輝達（NVIDIA）接觸銷售綠電相關事宜後，另一家綠電大廠泓德能源（6873）發言系統昨（24）日也證實已接獲輝達洽詢綠電採購，目前雙方正積極展開密切聯繫，估計未來綠電採購大單有望入袋；此外，傳出蘋果也已與泓德能源接洽綠電採購事宜，但尚未獲得證實。

業界人士分析，目前手握綠電的業者大多已不賣給台電，轉賣給國內外企業，因為每度電價格更好，而現今綠電交易正處於賣方市場，若未來國內的綠電仍持續供不應求，綠電價格可能進一步攀升。

泓德發言系統表示，輝達要採購的綠電量確實相當龐大，絕非一家綠電業者能完全滿足，泓德旗下擁有許多太陽能電廠，而且也有銷售綠電給國際大廠的經驗，將盡力滿足客戶需求，但合作細節不便對外說明。

市場傳出蘋果也準備在台灣設置AI資料中心，目前正在規劃中，預計將設在北部地區，而台灣在輝達、亞馬遜AWS、蘋果加持下，將成為全球雲端大咖匯集的樞紐，因此才會有愈來愈多國際大廠向台灣綠電業者洽詢採購綠電。

據悉，泓德旗下子公司星星電力自2021年取得售電執照，累計至今年初為止，綠電轉供量已超過110億度電，去年全年度的綠電簽約量則超過18億度電，年增十倍，全台轉供據點超過600個，為國內前三大綠電業者。

綠電銷售實績方面，星星電力今年初與國內封測大廠日月光集團簽訂綠電團購協議，雙方簽署20年合作備忘錄，將於2025年下半年起開始轉供綠電，2026年將供應1.5億度電，並逐年擴充至每年供應3.75億度綠電。