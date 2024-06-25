中砂 2奈米鑽石碟出貨

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）配合大客戶台積電衝刺2奈米量產，旗下2奈米用鑽石碟開始「動起來」，並於6月開始貢獻業績，逐步放量出貨中，將顯著貢獻營運，推升獲利成長幅度優於營收。

中砂不對單一客戶訂單狀況評論，不過，中砂董事長林伯全昨（24）日於股東會後受訪表示，旗下鑽石碟業務出貨量可望成長。中砂原本預期，今年鑽石碟業務年增率可達15%，法人看好隨著衝刺台積電2奈米量產，對中砂鑽石碟需求強勁，加上記憶體客戶也積極拉貨，今年中砂鑽石碟業務年成長幅度有望上調。

台積電也看好後續2奈米製程需求，公司先前透露，2奈米製程的新設計定案（tape out）開案量表現，比3奈米及5奈米製程更強，幾乎所有AI相關公司都有與台積電合作，預計2025年量產，未來2奈米製程的營收貢獻金額也可望高於3奈米製程。

台積電對2奈米後市極具信心，中砂營運跟著水漲船高。中砂預期，旗下供應客戶先進製程應用的部分，預期到下半年將進一步放量，在成熟製程的市占率也提升。中砂鑽石碟產品線與台系晶圓代工大客戶合作已久，在該客戶3奈米製程應用的市占率約七成，接下來預期在其2奈米製程應用的市占率更可望提升至八成。

中砂今年前五月合併營收為27.51億元，年增5.1％。該公司有晶圓再生、鑽石碟與傳統砂輪這三大業務，林伯全指出，半導體先進製程應用增加，預期對公司的營收與獲利表現都將有助益。

法人看好，中砂今年業績年增率可望達5％至10％，伴隨明星產品鑽石碟出貨量可望明顯增加，尤其2奈米製程應用的鑽石碟傳出從6月已開始帶來業績貢獻，整體獲利成長幅度可望超過營收，全年每股純益上看8元至10元，有機會創新高。

目前中砂鑽石碟的月產能約3.5萬顆，今年持續擴張，估計到年底時，有機會達每月5萬顆水準，為客戶明年與之後的需求預先準備。

晶圓再生業務方面，中砂產能依然滿載，今年持續受到價格壓力，但同時也受惠於產品組合因素，先進製程應用出貨提升，相關業績預估可能呈現個位數百分比下滑到持平局面。除了再生晶圓，中砂也供應高階應用、平均單價較高的測試晶圓，該公司透露，後者於首季占晶圓再生業績比重已達43％，估計本季將達近五成水準。