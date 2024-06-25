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禾聯碩 銷售增溫

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

家電大廠禾聯碩（5283）昨（24）日召開股東會，總經理林欽宏表示，隨著氣溫升高帶動空調銷售慢慢追上來，今年第2季營運一定會比第1季好，顯示器銷售預期第3季可望增加，對今年業績維持成長有信心。

林欽宏說明，今年第1季每股稅後虧損0.46元，主要是因為第1季本來就是傳統淡季、加上今年因氣溫升高速度緩慢、雨水多等因素，導致空調產品營收衰退。

林欽宏表示，因為空調銷售受氣溫影響大，雖然4月後開始有稍微熱一波，但今年端午節過後天氣還是偏涼，目前有觀察到回溫跡象，預估將隨著天氣變化，整個市場交貨力道實際銷售顯現，營收將慢慢追上來，禾聯碩累計今年前五月營收24.67億元，年減0.5%。

林欽宏強調，雖然今年市況面臨天公不作美、天氣不夠熱影響整體空調銷售，加上節能補助汰舊換新政策實行已久助益未如過往顯著，但他認為空調是必需品，也將積極調整營運策略，也將推出大型空調、輕商用空調等搶攻市場。

營收

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