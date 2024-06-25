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裕慶掛牌 承銷價138元
上市公司再添新成員，裕慶-KY（6957）今（25）日股票掛牌上市，承銷價格138元。展望今年，裕慶持審慎樂觀看法，表示旗下主要客戶訂單持續保持良好需求。
裕慶為商用展示架、智能電動床機構件的設計、製造與服務全方位大廠，資本額4.91億元，擁有台灣南投、中國大陸昆山等生產基地，以及美國芝加哥子公司Beeline設計團隊與在地倉儲服務。
裕慶2023年合併營收38.64億元、年減10.8%，但受惠於集團業務接單組合優化、垂直整合效益展現，毛利率較2022年增加12.2個百分點，達46.6%，稅後淨利8.79億元、年增68.2%，每股稅後純益達18.11元。
此外，證交所原於2023年12月19日董事會通過科科科技（6950）申請上市案，惟其承銷價訂110元高於市場預期，最後面臨圈購不足窘境。
證交所昨日表示，科科科技未依規定期限辦理上市買賣事宜，撤銷上市契約。
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