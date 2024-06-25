長興 5月每股賺0.2元

長興（1717）昨（24）日公告自結5月稅前盈餘2.3億元，年成長38.49％，每股稅前盈餘0.2元；累計前五月稅前盈餘約12億元，年增99.7％，每股稅前盈餘為1.03元。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商 ，主產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。其中，合成樹脂主 分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料 則有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。

長興5月營收38.98億元，與4月相比相去不遠，不過，並較去年同期則略有成長，幅度約5.6％。以化工大廠來看，長興的毛利率相對穩定，而該月的費用率略增，單月的營業利益2.15億元，較上月減少12.06％，值得注意的是與去年同期相較，則成長了31.2％，稅前盈餘也同步躍進，年增率達到了38.49％，來到2.3億元。