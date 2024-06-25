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豐興開平盤 鋼市度小月

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
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豐興（2015）昨（24）日廢鋼、鋼筋、型鋼新價開平盤，由於市況偏淡，上周國內大多數鋼廠鋼筋銷售「掛蛋」，加上進口小鋼胚價格低廉，許多電爐廠停止煉鋼，改買進口半成品替代，鋼筋市場走入低潮期，業者度小月。

豐興鋼鐵協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料價格進到平低價水位。美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸357美元，美國貨櫃廢鋼平盤345美元，澳洲鐵礦砂由每公噸107.35美元跌至104.85美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價全面平盤，保守應對市場變化。

上市鋼廠主管說，雨季到來營建工地開率偏低，加上夏日限電期間電爐煉鋼廠減產20%至30%因應，目前鋼筋產銷進到低潮期，短期突破的機會不高，度小月的氛圍濃得化不開。

最明顯的例子是上周國內鋼筋交易幾乎「掛蛋」，商情顯示從北到南各主力電爐鋼筋廠都「等嘸人」，傳出不少鋼廠連一根鋼筋都沒賣，業務整周空轉頗感無奈。

多家上市鋼廠主管表示，上周鋼筋賣不好，有一部分原因是數周前市場買單大量湧現，單周銷量近20萬公噸，「超額消費」的結果，市況略顯停滯。

另一方面，來自俄羅斯與大陸的小鋼胚半成品價格低廉，比電爐廠自己煉鋼更便宜，包括南部大廠協勝發等大量進口低價小鋼胚，降低煉鋼比重，以提升低成本優勢。

美國 豐興

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