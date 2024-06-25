新亞 全年接案目標達陣

新亞建設（2516）昨（24）日股東會承認去年財報；新建董事長鄒宏基表示，今年上半年新接工程合約達110億元，全年接案目標已達陣，目標明年也有好的接單表現，盡快把過去虧損彌補，有股息分給股東。

新亞建設昨股東會承認去年年報，去年營收達86.29億元、年減25.8%，毛利率達1.87%，優於前年毛損率，營業利益達1.5億元，優於前年虧損7.64億元，稅後純益達1.74億元，優於前年7.73億元，每股純益達0.77元，優於前年的每股淨虧3.42元，營運順利轉虧為盈；會中通過不配發股利。

鄒宏基指出，去年新建工程接單約113.7億元，今年光是上半年工程合約已達110億元，已達成今年目標；接下來公共工程、住宅工程等接單，會以毛利較優的案子為優先，希望明年接單也有好的表現，盡快將填補過去虧損，並有股息分紅給股東。

鄒宏基表示，今年營運將持續公共工程、住宅工程為重點，其中住宅部分將以都市更新、自地自建為主；他強調，2022年新建榮獲交通路金路獎傑出工程第一名，顯示公司在公共工程品質擁有高品質，今年將持續發揮在道路工程的核心競爭力，積極爭取公共工程承攬。

住宅工程部分，過去一年新建積極推動都更業務，已成功爭取到台北市都更案實施者，今年將會持續將目標鎖定在精華地段的都更開發上。自地自建方面，由於民間對高品質、高標準住宅需求不斷增加，新建也積極找尋合適土地購入，希望盡快購入不錯土地進行開發。