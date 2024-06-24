南港股東會／通過財報與盈餘撥補 本業營收與獲利都獲改善

南港輪胎（2101）24日股東會通過去年財報及盈虧撥補案，同時4月南港股東臨時會已改選董事，全由原南港的經營團隊擔任，此次股東會並無選舉事項。

南港今年輪胎本業與南港世界明珠都有利多，本業營收與獲利都獲得改善，世界明珠則是H棟部分使用執照到手，即可準備過戶交屋，可望挹注南港今年的獲利。

南港除了世界明珠取得使用執照之外，輪胎本業也漸入佳境，今年前五月累計營收36.06億元，年增20.21％，隨著南港積極開發新客戶，南港因輸美反傾銷稅受到的重創已逐漸好轉，近期南港輪胎CR-S刷新自身在紐柏林北環賽道(Nurburgring Nordschleife)最佳紀錄，突破7分鐘指標性記錄，創下最佳單圈6分57.43秒的好成績，更是唯一大中華地區拿下該成績的輪胎品牌，顯示南港的輪胎本業的態度積極。