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他抱56張鴻海（2317）⋯見航海、AI超車不死心！賺逾150萬元血淚史曝

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海股價亮眼。 路透
鴻海股價亮眼。 路透

台股24日下跌回檔，收在22,813.7點，下跌439.69點，跌幅1.89%，台積電（2330）、鴻海等跌勢較重。PTT網友表示，他自從2020年開始以78塊左右陸續買進鴻海股票，途中雖然遇到股價漲跌，不過因為配息穩定，因此仍持續買進，如今他持有56張鴻海股票，報酬率已達130.83%，賺進超過150萬元，引來大批網友表示羨慕。

一名網友在PTT表示，他是存股族，主要標的為傳產金控，透過領股息幫自己加薪，他從2020年買進鴻海15張，當時股價78塊左右，後來因為MIH題材，股價一度上漲到134塊，本以為賺到，後來卻又跌回100塊左右，股價遲遲不動，這期間看著航海類股飆漲，心中有些失落。

該網友說，由於鴻海股價穩定，他就沒有賣掉持股，而是留存持股領股息，2021年開始再度陸續加碼，2022年贖回海外基金、出清兆豐金及華南金，轉而購買鴻海股票，接著又遇到緯創、廣達等股價超車，他一度自我質疑買錯股票，不過由於鴻海獲利穩定，所以仍選擇繼續持有，之後持續依照自身能力加碼，直到今年總張數已達56張，手邊還有約20萬元的緊急預備金。

該網友貼出對帳明細，他目前持有56張鴻海股票，報酬率已達130.83%，賺進超過150萬元，他說，「現在鴻海帳面上獲利不錯，不過還是乖乖上班，抽空看盤看看鴻海能飛到哪裡去」。

其他人則留言「你的薪水應該很高，才可以買那麼多張」、「賺到爛掉了，真猛，鴻海金融報酬都100%上下」、「能抱到現在不簡單，緯創5倍時鴻海還沒動」、「疫情時候有辦法抱到現在很不容易，當時鴻海全面烙賽，我只買5張而已，非常扼腕」。

還有人說「重壓很厲害」、「你判斷價值有一套呀，成本很低」、「能放到現在都很厲害，這幾年買鴻海太容易被外界影響」、「抱鴻海要經歷航海王、航空王、金融噴、緯創噴、AI噴，噴完才換鴻海噴，這樣能撐下去好強」、「不被外在奇怪說法影響的股東這波都是大獲全勝」、「朋友持有80張，去年避遺產稅賣光」、「150元上下那次一定很多人賣，網路一堆鴻海黑」。

PTT 台股 鴻海

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