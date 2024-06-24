長榮（2603）多好做「漲賺股價、跌增持股賺領息」！ 資深股東：今年增萬海入手價51元

【股市爆料同學會．蒙古國海軍】

前一陣子分享線型操作。現在來聊聊獲利／配息。

長榮有多好做，知道的人不多；當然，線型一定要加減瞭解，至少知道（可以買了）還是該（綁手觀望）。

目標股價，是期待 逢高調節，是理性 低檔入手，是挑戰

日前提到長榮個人預估的EPS，今年版上預估的大概在35-70元區間，如果以長榮平均配息率65%上下來說，就大概在22-45元。

回看股價，以最差35元的預估來算，目前都有10%殖利率（還不算今年領的）...

長線好做的是：

漲了賺股價，跌了增持股，賺領息

我說2021投入50萬買海運，三年領了174萬股息，就是靠這些方式。

今年我增加了萬海，入手價51元，目標明年價／息雙贏，您說這交易划算不？

還怕貨櫃跌嗎？

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