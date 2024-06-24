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後悔沒買台積電（2330）…今天正是買點！ 肥羊曝專注金融股原因：學了50年
有團員後悔沒有買台積電，其實有啥好後悔呢，今天的台積電，從981，跌到943，下跌38元，你快去買啊，股市只有買和賣，沒有三小後不後悔
目前的台積電，處於從大漲變成大跌的D點，如果你想長期投資台積電，今天正是買點，如果你只想做短線價差，就得等台積電從大跌變成大漲的G點，很快啦，以電子股的週期，一個月內就會出現G點，搞不好下周就出現。
相較之下，我們的金融股，還處於持續上升的C點，比起一年轉折變化超過12次的電子股，金融股頂多轉折變化4次，算是可調可控，這就是我專注於金融股的原因，簡單好上手，電子股奧義難度，是金融股奧義的3倍，我學了50年，才掌握住金融股奧義，要想掌握住電子股奧義，可能得等下輩子才行。
至於炒金融股好不好賺呢，你看我股票資產6894.5萬，不就知道答案嗎，招式貴精，不貴多，費倫一直都用最基本的攻擊魔法，還不是照樣成為大魔法師，等級1的火球術，往往比等級99的火龍捲，威力更強，只要你夠熟練！
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
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