長榮周四除息 市場關注

貨櫃三雄下半年營運大勢向好，近日三雄除息秀陸續登場，繼萬海成功填息後，長榮（2603）將在本周四（27日）除息，長榮是否能順利上演填息秀，備受各界關注。

萬海已率先於6月13日除息、後續順利填息，緊接長榮、陽明將陸續除息，長榮27日將進行除息交易，每股配發現金股利9.965元，現金股利發放日為7月25日，而是否上演除息秀，引發市場關注。陽明除息秀則接力於7月9日登場。

紅海危機無解，而推升海運旺季提前到來，市場缺櫃、塞港等問題導致貨櫃運價不斷衝高，法人看好三雄將挾著旺季續航、運價上漲等優勢，認為繼萬海之後，長榮填息機率也相對大。

近期歐洲各大港口又爆發罷工潮，美東港口勞資談判問題陷入僵局，部分貨主避免罷工潮進一步擴大，近期也積極搶出貨。因此運價是否會進入盤整期，現在來說都還太早。